Minister sportu wzywa reprezentację, aby zabrała głos w sprawie opasek

"Myślę, że decyzja FIFA o noszeniu opaski z napisem One Love będzie długo dyskutowana. Czy chciałabym, aby było miejsce na pełną swobodę wypowiedzi? Może być tylko jedna odpowiedź - tak" - stwierdziła Oudea Castera .

MŚ 2022. Niemcy pokazali drogę

Niemcy przed meczem z Japonią , robiąc sobie zdjęcie, zasłonili usta rękami, czytelnie pokazując, że nie mogą wyrazić wszystkiego, co by chcieli.

"Przed nami jeszcze tygodnie, podczas których będzie można się wyrazić, wykorzystać te przestrzenie wolności do niesienia swoich przesłań. Oni również niosą te wartości. Należą one do kraju, który bardzo je ceni i ważne jest, aby piłkarze reprezentowali te wartości" - stwierdziła minister sportu.