Niedzielny finał mistrzostw świata w Katarze pomiędzy Argentyną a Francją był ostatnim meczem na mundialach dla Dariusza Szpakowskiego. Serwis Wirtualnemedia.pl dotarł do informacji, ile osób obejrzało to spotkanie przed ekranami telewizorów. Do tej liczby trzeba będzie jednak jeszcze dodać oglądalność z urządzeń mobilnych.