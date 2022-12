Mistrzostwa świata w Katarze dla Czesława Michniewicza z całą pewnością nie zakończyły się tak, jak powinny. Reprezentacja Polski awansowała do 1/8 finału, co było celem stawianym przed selekcjonerem, ale zrobiła to w kiepskim stylu, a to z kolei rzuca się cieniem na jego pracę. Na dodatek wybuchła spora afera wokół premii, jaką piłkarze mieli otrzymać od premiera Mateusza Morawieckiego, a i sam Michniewicz nie trzymał ciśnienia i atakował dziennikarzy próbujących zadawać mu pytania. Teraz selekcjoner "Biało-Czerwonych" rozpoczął zaskakującą akcję w mediach społecznościowych, blokując większość piszących o piłce dziennikarzy.