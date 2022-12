Reprezentacja Polski w Katarze grała niezwykle defensywnie i choć udało jej się awansować do 1/8 finału, kibice nie byli szczególnie zadowoleni, za co posypały się gromy na głowę Czesława Michniewicza. Co więcej, po udanym, choć przegranym meczu z Francją pojawiły się głosy, że piłkarze sami ustalali taktykę. Później atmosferę podgrzał temat premii, obiecanych zawodnikom przez premiera Mateusza Morawieckiego. Selekcjoner "Biało-Czerwonych" w rozmowie z "Faktem" odniósł się do tych doniesień.