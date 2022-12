Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz o relacji z Robertem Lewandowskim

- Oczywiście, że nie jestem skłócony z Robertem. Chciałbym ten temat już zamknąć. Jego też to męczy bardzo. My mówimy o kłótni o pieniądze... Nie było żadnej kłótni. Była rozmowa. U nas zawodnicy w kadrze kłócili się dwie rzeczy: o stół do tenisa stołowego - kto po kim wchodzi i o konsolę. To były jedyne "kłótnie". Robert udzieli też jednego wywiadu i uprzedził mnie o tym - powiedział Czesław Michniewicz.