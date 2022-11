Selekcjoner Polski Czesław Michniewicz wykorzystał fakt, że w sobotni wieczór w Dosze lekko się ochłodziło. Do 29 stopni Celsjusza. Komfort poprawiały powiewy znad morza. Trening trwał bite dwie godziny, ale za wyjątkiem gry wewnętrznej, nie był zbyt intensywny. Zwłaszcza w momentach, gdy szlifowano stałe fragmenty gry.

Michniewicz jest skrupulatny. Realizuje swe marzenie: chce z Polską osiągnąć "coś" na MŚ. I solidnie się do tego przygotował. Świadkowie zasadniczej części treningu (dziennikarze mogli oglądać tylko mało istotną rozgrzewkę) opowiadają, że selekcjoner osobiście podchodził do piłkarzy przed stałymi fragmentami gry i ustawiał ich na boisku, tłumaczył, jak się mają zachowywać, a jeśli nie pomagało, to korygował.