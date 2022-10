Michniewicz się nie patyczkuje! "Jeśli nie, to mundial będzie oglądał w telewizji”

Szymon Żurkowski stracił miejsce w składzie Fiorentiny

Były zawodnik Górnika Zabrze, który imponuje serduchem do walki, w czerwcu był najjaśniejszym punktem zgrupowania z czterema meczami Ligi Narodów. Sęk w tym, że utknął we Florencji, która jest pięknym miastem, ale nie daje mu się nacieszyć uprawianiem futbolu. Efekty są takie, że w tym sezonie "Żurek" legitymuje się raptem trzema minutami z Ligi Konferencji i 30 minutami z dwóch ogonów, jakie rozegrał w Serie A.

Michniewicz wysłał z misją asystenta. Miał mocne argumenty

Czesław Michniewicz robi, co może, by ratować sytuację. W ostatni czwartek wysłał do Florencji swego asystenta Alessia de Petrillo, by wstawił się za "Żurkiem" u dyrektora sportowego Fiorentiny - Daniele’a Prade.