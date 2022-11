Michniewicz: Żadnych podchodów przed meczem z Meksykiem

- Mówienie, że ktoś kogoś czymś zaskoczył, to znaczy, że nie odrobiłeś pracy domowej. Dziś technologia jest taka, że niespodzianek nie będzie ani dla nas, ani dla trenera Martino. Zarówno my, jak i oni mamy wątpliwości co do składu na maksymalnie dwóch pozycjach - doprecyzował.