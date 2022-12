Aż 36 lat czekaliśmy na awans reprezentacji Polski do fazy pucharowej finałów MŚ . Jako pierwsi w XXI wieku dokonali tego wybrańcy Czesława Michniewicza . Ogólnonarodowa euforia? Nic z tych rzeczy. Kibice i eksperci nie zamierzają bezkrytycznie cieszyć się promocją do grona 16 najlepszych ekip świata.

W środowy wieczór "Biało-Czerwoni" wyszli z grupy mimo porażki z Argentyną 0-2. Do realizacji celu wystarczyły punkty zdobyte w konfrontacji z Meksykiem (0-0) i Arabią Saudyjską (2-0). W żadnych z tych spotkań polski zespół nie zaprezentował jednak gry , która - ujmując rzecz delikatnie - budziłaby aplauz.

- Miał być awans na mistrzostwa i był. Tak samo wyjście z grupy. Patrząc jednak na grę zespołów, z którymi trener Michniewicz pracował wcześniej, mam wrażenie, że to wszystko się powtarza - zauważył w programie "Misja Futbol" były kapitan drużyny narodowej Michał Żewłakow .

Co dokładnie miał na myśli? Wyjaśnił to Radosław Majdan , kolega "Żewłaka" z kadry na World Cup 2002 . Nie silił się przy tym na dyplomację.

Majdan przypomina blamaż zespołu Michniewicza: "Upokorzenie potworne"

- Legia po Czesławie Michniewiczu była drużyną zmasakrowaną. Na tyle, że broniła się przed spadkiem. Reprezentacja młodzieżowa po tym awansie, po tych dwóch meczach z Belgami i z Włochami i autobusem w polu karnym, nagle przegrała 0:5 z Hiszpanią. Nie dało się tego oglądać, upokorzenie potworne - stwierdził dosadnie były bramkarz reprezentacji Polski , nawiązując do występu naszego zespołu w finałach MME .