Polska reprezentacja przygotowuje się do środowej potyczki o "być albo nie być" w mistrzostwach świata w Katarze - z Argentyną. Co wymyśli trener Czesław Michniewicz, by poskromić geniusza Leo Messiego? Dziś zaszył się przed dziennikarzami i nie pojawił na konferencji prasowej. W "Studio Katar - gramy dalej"! o Biało-czerwonych oraz o wydarzeniach poniedziałku w Katarze porozmawiają Piotr Jawor z Interii, dziennikarz Eleven Sports Filip Kapica oraz były napastnik reprezentacji Polski Maciej Żurawski. Oglądaj dziś na interia.pl zaraz po ostatnim gwizdku spotkania Portugalia - Urugwaj!