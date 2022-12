Michniewicz dotknął włączonego żelazka. Efekt mógł być tylko jeden

Pierwszy zgrzyt nastąpił już w początkowych dniach turnieju , gdy trener zasugerował, że polskim dziennikarzom brakuje w arabskim reżimie wina. To, co miało być dobrym żartem, szybko przeistoczyło się w zalążek awantury na konferencji prasowej . Od tego momentu relacje na linii sztab kadry - korespondenci były chłodne, chwilami napięte.

"Nie oceniaj mnie jako człowieka, bo nie masz do tego prawa"

- My wygrywamy mecz, bardzo trudny, a on mówi, że zawodnicy nie wiedzieli, w jakim systemie zagramy. No co on pie...li za głupoty - irytował się selekcjoner.