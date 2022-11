Michniewicz dopiął swego. Właśnie o to mu chodziło przed mundialem

Kamil Glik, Jan Bednarek, Grzegorz Krychowiak, Szymon Żurkowski, Karol Świderski - ten kwintet, w sporej mierze pewniaków do składu na mecz z Meksykiem, miał niedobór rozegranych meczów w ostatnim czasie. Krychowiakowi i Świderskiemu zakończyły się rozgrywki ligowe, a Glik, Bednarek i Żurkowski nie mieścili się w składzie. Tylko w wypadku "Gliksona" było to uzasadnione powrotem po kontuzji.

Najlepiej było widać po "Żurku", jak rośnie z minuty na minutę w starciu z Chilijczykami, którzy panowali w środku pola i często zamykali nas w polu karnym. Żurkowski z I połowy i z końcówki meczu to dwóch różnych ludzi. Ten drugi złapał rytm, poczuł piłkę i nie parzyła go już tak jak przed przerwą.

Kamil ustalił z selekcjonerem, że nie będzie grał całego meczu, zszedł po I połowie. - Każdy metr pokonany na ciężkiej murawie był jak dwa w normalnych warunkach - wyjaśnił. I to było po nim widać, ile wysiłku kosztowało go 45 minut.

Świderski nabiegał sporo, ale sam utyskiwał na swój poziom piłkarski. Ma pięć dni na to, by go podnieść.