Michniewicz daje słowo: Nikt nie jedzie do Kataru po to, żeby robić atmosferę

- Opowiadał mi, jak bardzo był zmęczony przed mundialem w Argentynie w 1978 roku - zdradził na antenie Michniewicz. - Zasypiał w spodniach, żona go musiała rozbierać. Pracował bardzo dużo, zrobił wszystko, co mógł, żeby dokonać właściwej selekcji. Ja dzisiaj mogę powiedzieć to samo. Zrobiłem wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o selekcję i wybory.