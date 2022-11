Michniewicz cytuje Jana Paweł II. Zdradził, jak Szczęsnego uczył historii!

Czesław Michniewicz: Czuję odpowiedzialność przed narodem

- Czuję odpowiedzialność przed narodem, że tak powiem, mam świadomość oczekiwań związanych z naszą kadrą. Oczywiście, na ten moment czekałem całe życie i bardzo go przeżywam, ale nie jest tak, że nie śpię w nocy. Wręcz przeciwnie, staram się cieszyć każdą minutą spędzaną tutaj - zdradził swoje podeście do MŚ.

- To bardzo duże wyróżnienie dla mnie jako trenera, że mam szansę poprowadzić reprezentację Polski na MŚ. Czuję się spokojny, wierzę w swoją drużynę, wierzę w swój sztab i wszystkich ludzi, którzy pracują przy reprezentacji. To daje mi pewność wewnętrzną i spokój - nie krył.

Porównał też emocje do tych, jakie buzowały w nim przed młodzieżowymi ME, na których jego kadra pokonała Belgię i Włochów.

- Turniej we Włoszech to było fantastyczne przeżycie. Ja od tego momentu dojrzałem, poza tym piłkarz-dziecko i dorosły człowiek inaczej reagują - tłumaczył.

Reggio Emilia to był wspaniały czas, ale myślę, że dzisiaj jesteśmy w przeddzień wspaniałej historii, którą zapiszemy. Liczymy na to, że zapiszemy wielką kartę w historii polskiej piłki i ja też będę miał w tym jakiś mały udział

Dziennikarz z Argentyny dociekał, jak szanse Polski selekcjoner ocenia w starciu z nią. Czesław Michniewicz nie bawił się w dyplomację, powiedział, co myśli.

- Jesteśmy skupieni całkowicie na Meksyku. O Argentynie na razie nie myślimy. Ona oczywiście jest faworytem, ale w piłce on nie zawsze wygrywa. Ja przez całe życie kibicowałem Argentynie, pamiętam wszystkie historyczne jej mecze, ale nie będę za nią oczywiście 30 listopada - wyjaśnił.

Choć Meksyk uważa za faworyta, szanuje go, ma świadomość, że to zespół w zasięgu "Biało-Czerwonych".

Długo po konferencji selekcjoner przekomarzał się z dziennikarzami. Pracownicy FIFA ponaglali go do puszczenia sali, by zrobić miejsce dla kolejnych selekcjonerów. Po Polakach miejsce przejął trener Australii Graham Arnold, który opowiadał swe odczucia przed trudnym starciem z Francją. Towarzyszył mu Mathew Ryan.