Michał Listkiewicz po decyzji FIFA: "Syn przesłał mi informację sms-em"

Jestem zachwycony, syn przesłał mi tę informację sms-em. Musze przyznać obiektywnie, że to niezwykła historia. Nie będę ściemniał: jestem dumny, czuję ogromne szczęście! To się chyba dotąd nigdy nie zdarzyło. Owszem synowie sędziów wielokrotnie szli w ich ślady, ale to, że Tomkowi udało się dojść do finału i osiągnąć to co mnie - jest naprawdę niezwykłe. Po 32 latach syn też poczuje jak to jest sędziować podczas finału mistrzostw świata. Odczuwam wielką radość.