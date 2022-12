Miażdżąca krytyka pod adresem Michniewicza. Padły druzgocące słowa

Po wywalczeniu awansu na mundial i utrzymaniu reprezentacji Polski w dywizji A Ligi Narodów Czesław Michniewicz spełnił także kolejny wyznaczony przed nim cel, prowadząc "Biało-Czerwonych" do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. To jednak nie wystarczyło, by mógł być spokojny o swoją dalszą pracę, a dyskusja o jego przyszłości odbywa się w gęstej atmosferze związanej z aferą dotyczącą premii, które polscy piłkarze mieli otrzymać od premiera Mateusza Morawieckiego.

Los Czesława Michniewicza spoczywa teraz w rękach prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezarego Kuleszy, który wciąż nie ogłosił publicznie podjęcia jakiejkolwiek wiążącej decyzji.

MŚ w Katarze. Jerzy Dudek skrytykował pracę Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski

Trwa więc niepewność, a w tle słychać różne głosy ekspertów oceniających dotychczasową pracę Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera. Niektórzy - jak Jerzy Dudek - ostro krytykują szkoleniowca za to, jak drużyna pod jego wodzą zaprezentowała się na tegorocznych mistrzostwach świata.

- Patrząc na mundial i na nasz styl to można powiedzieć, że się cofnęliśmy. I to sporo. Wszyscy mówią o tym negatywnie. Nie jesteśmy obiektywni, bo patrzymy na naszą reprezentację sercem. Jak się posłucha ekspertów z innych krajów to można odnieść wrażenie, że byliśmy jedną z najsłabszych drużyn, nie licząc Kataru - przyznał Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem".

- Na pewno nie wyglądało to najlepiej. Jeśli tak będziemy grali w eliminacjach EURO to wielu kibiców będzie czuło dyskomfort i lekkich strach przed nimi, choć są one łatwiejsze niż do MŚ. Kilku zawodników prawdopodobnie odejdzie, będzie przebudowa. To musi być ktoś, kto będzie miał pomysł, a nie tylko taki, żeby ustawić obronę, a Lewandowski będzie stał na środku przez 90 minut - dodał.

Reprezentacja Polski. Czy Czesław Michniewicz utrzyma swoje stanowisko?

Były bramkarz reprezentacji Polski przyznał także, że nie dostrzega, by Czesław Michniewicz zdołał "odcisnąć pięto" na grze naszej kadry i nie widać w niej jego ręki. Zaznaczył przy tym, że wygląda to tak, jakby trener "podciął skrzydła" najlepszym zawodnikom, którzy nie potrafią nawiązać swoją grą do występów w piłce klubowej.

Wśród potencjalnych następców Czesława Michniewicza wymieniany jest między innymi Marek Papszun. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa nie chciał jednak odnieść się do tych plotek i przyznał na łamach portalu Polsatsport.pl, że skupia się obecnie na pracy w swoim klubie .