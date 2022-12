Za nami prawdopodobnie jeden z najbardziej szalonych meczów MŚ 2022 w Katarze - w ćwierćfinałowej potyczce Holandii z Argentyną aż do 83. minuty spotkania 2-0 wygrywali "Albicelestes", potem jednak "Oranje" się przebudzili i zdołali doprowadzić do wyrównania dosłownie w ostatniej chwili - wielka w tym zasługa Wouta Weghorsta, autora dwóch trafień, z których zwłaszcza to drugie na pewno zapisze się w dziejach mundiali.