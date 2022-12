Leo Messi , choć jak dotychczas nie zdołał sięgnąć z reprezentacją Argentyny po mistrzostwo świata, z całą pewnością jest jedną z najbardziej niezwykłych postaci w dziejach mundiali. Piłkarz PSG odnotowuje właśnie swój piąty udział w globalnym czempionacie - i stało się to okazją do osiągnięcia kilku bardzo ciekawych kamieni milowych.

Patrząc tylko na osobiste wyniki, to w czasie MŚ 2022 w Katarze gracz "Albicelestes" odnotował np. swój tysięczny oficjalny mecz w zawodowej karierze - stało się to dokładnie podczas potyczki w 1/8 finału przeciwko Australii. Futbolista dopisał do swojego konta również czwarty turniej ze strzeloną bramką - dzięki czemu zrównał się pod tym względem z m.in. Pele, Uwe Seelerem czy, "na moment" z Cristiano Ronaldo.