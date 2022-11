Dla 35-letniego Argentyńczyka to prawdopodobnie ostatnia szansa na zdobycie tytułu mistrza świata, a z turniejem w Katarze wiązał on wielkie nadzieje. Wszystko dlatego, że Messi jesienią w Paris Saint Germain prezentował bardzo wysoką formę, co jeszcze mocniej rozbudzało apetyty argentyńskich kibiców.