Najpierw jednak będą musieli poradzić sobie w grupie C, w której zmierzą się kolejno: 22 listopada z Arabią Saudyjską, cztery dni później z Meksykiem i 30 listopada z Polską.

"Dzisiaj radzimy sobie dobrze, a ludzie są podekscytowani i myślą, że wrócimy z pucharem, ale to tak nie wygląda. Mamy aspiracje, będziemy walczyć. Nikogo się nie boimy, bo jesteśmy gotowi grać przeciwko każdemu, jednak ze spokojem" - powiedział 35-letni gwiazdor Argentyny i Paris Saint Germain w rozmowie z Directv Sports.

"Mistrzostwa świata są bardzo trudne, wiele rzeczy musi się wydarzyć, aby je wygrać. Nie tylko to, że dobrze sobie radzimy. Sporo rzeczy może spowodować odpadnięcie z turnieju. I jest wiele drużyn, które chcą tego samego co my, a również dobrze sobie radzą" - dodał.