Messi skomentował odpadnięcie Niemców. "Jest rzecz, która nie ma już znaczenia"

Leo Messi wraz z resztą Argentyńczyków jak na razie w trakcie MŚ 2022 w Katarze potknął się tylko raz - na inaugurację turnieju, kiedy to "Albicelestes" sensacyjnie ulegli 1-2 Arabii Saudyjskiej. Potem z ich perspektywy było już tylko lepiej, o czym przekonała się m.in. boleśnie kadra Polski i drużyna Meksyku.

W 1/8 finału obyło się bez szoku - podopieczni Lionela Scaloniego pokonali Australię 2-1 i mogą szykować się do ćwierćfinału, wciąż wierząc w możliwość sięgnięcia po puchar. Takich marzeń nie mają jednak już Niemcy, którzy po porażce z Japonią, remisie z Hiszpanią i wygranej z Kostaryką zajęli we własnej grupie trzecią lokatę. Słynny "La Pulga" w jednym z ostatnich wywiadów odniósł się zresztą do tej klęski.

Mundial w Katarze. Leo Messi po klęsce Niemiec: To pokazuje, jak wyrównany jest mundial

"Tak, byłem tym zaskoczony" - przyznał Messi w rozmowie z argentyńskim "Ole". "Mieli znanych graczy, młody zespół, no i Niemcy zawsze należą do najlepszych. To zadziwiające, że drugi raz z rzędu odpadają już po pierwszej fazie mistrzostw" - dodał.

"To jest jednak mundial, który pokazuje, jak trudne jest to wszystko, jak wszystko jest wyrównane i że nazwa drużyny nie ma już znaczenia, ale to, co dzieje się na boisku" - skwitował lider zespołu z Ameryki Południowej, przed którym kolejne wielkie wyzwanie w Katarze.

