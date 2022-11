Messi pociera kark, czyli dlaczego Meksyk nie ma szans z Argentyną

"W Argentynie panuje przeświadczenie, że ten pierwszy mecz „zabił” VAR"

Aby stało się to ponownie realne, Argentyna w sobotę musi wygrać mecz o wszystko z podopiecznymi Argentyńczyka Gerardo „Taty” Martino . Byłego selekcjonera „Albicelestes” zresztą. I mieć otwartą drogę do wyjścia z grupy przed meczem z Polską.

W Argentynie panuje przeświadczenie, że ten pierwszy mecz „zabił” VAR. Gdyby nie drobiazgowe powtórki, wg których Lautaro Martinez , ale nie tylko on, znajdował się na spalonym piłkarze Lionela Scaloniego do przerwy prowadziliby 3:0 i sprawa byłaby załatwiona.

Dlaczego jednak tak mocny personalnie zespół nie był w stanie podnieść się przy stanie 1:2, choć było jeszcze mnóstwo czasu, aby doprowadzić przynajmniej do remisu, albo zwyczajnie mecz wygrać?

Według wielu opinii piłkarze drużyny, nazywanej na cześć trenera „La Scalonetą”, zwyczajnie doznali szoku. Byli tak bardzo przyzwyczajeni do zwycięstw i kolejnych meczów bez porażki poczynając od Brazylii po Włochy, że odzwyczaili się od kłopotliwych sytuacji.

To oznaka niepokoju, braku pewności siebie, zaskoczenia. Do tego po stracie goli opuszczone ramiona, brak ruchów rękoma, spojrzenia w murawę, dotykanie brody… Czyli smutek, ulatująca nadzieja, bezradność.

W tym cała nadzieja, bo to według niego gest kanalizowania gniewu i przygotowania do obrony przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. „To odruch pierwotny. Niczym zwierzęta, które stroszą sierść na karku w chwili agresji” – wyjaśnił. Czyli nie jest tak źle.

Nawet jeśli kogoś nie przekonuje mowa ciała reprezentantów Argentyny, to statystyki, które mimo porażki udało się „wykręcić” drużynie od liczby strzałów, podań otwierających drogę do bramki, rzutów wolnych, rożnych, udanych dryblingów po czas posiadania piłki w debiutanckim meczu, muszą skłaniać do pozytywnego myślenia.