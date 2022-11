"Messi może być jak Maradona w '86". Legenda nie ma wątpliwości

Okazuje się, że Rush postrzega grupowego rywala Polaków, czyli Argentynę, jako jednego z kandydatów do wygrania całego turnieju. - Brazylia i Argentyna będą bardzo mocne - podkreśla. Choć zastrzega, że nie rozumie decyzji o tym, że z Brazylią na mundial nie poleciał snajper Liverpoolu Roberto Firmino. - Uważam, że Firmino to świetny zawodnik. A Argentyna... ma Leo Messiego .

Messi będzie jak Maradona na mundialu w 1986 roku?

- Tytuły się albo wygrywa na boisku, albo nie - to w kontekście "bycia winnym" czy zasługiwania. Natomiast uważam, że Messi może na tym turnieju dokonać tego samego, co uczynił Diego Maradona w 1986 roku - oświadczył mocno Rush. - To jasne, że to jego mundial. Może być liderem świetnego zespołu, być absolutnym punktem odniesienia.