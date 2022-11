Meksykanie zaatakowali. To przyniosło gole

Pierwsze fragmenty spotkania zapowiadały ciekawe spotkanie, bo oba zespoły były chętne do wchodzenia na połowę przeciwników. Tempo po kwadransie gry spadło. Podopieczni Gerardo Martino do przerwy mieli 68 procent posiadania piłki, ale niewiele z tego wynikało. Strzał Orbelina Pinedy został obroniony przez Mohammeda Al-Owaisa. Dla Saudyjczyków próbował Ali Al-Hassan, ale jego z kolei zatrzymał Ochoa.

Druga połowa zaczęła się od wysokiej intensywności narzuconej przez "El Tri", co szybko się opłaciło. W 47. minucie zagranie z rzutu rożnego przedłużył Cesar Montes, co z najbliższej odległości wykorzystał Martin i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Pięć minut później było już 0:2. Doskonałym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Chavez.

Meksyk dalej dominował i chciał kolejnych bramek, by zagwarantować sobie awans do 1/8 finału. Do siatki trafił ponownie Martin, ale był na spalonym. Zawodnicy z Ameryki Północnej domagali się także rzutu karnego, ale po analizie VAR arbitrzy go nie przyznali. Szczęścia próbował także Lozano, ale golkiper był na posterunku. Z kolei następne bardzo mocne uderzenie Martina poleciało nad poprzeczką.