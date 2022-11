Meksykanie sami podważają teorię Guillermo Ochoi. Przy karnym miał szpiega

Dlatego teorie wygłaszane przez Guillermo Ochoę jakoby obronił jedenastkę Roberta Lewandowskiego dzięki wielotygodniowemu studiowaniu jego strzałów zabrzmiały niedorzecznie, także dla meksykańskich mediów. Polak strzelił w sposób niezwykle dla siebie nietypowy, co zresztą go zgubiło. Długie studiowanie jego strzałów na niewiele więc Ochoi by się zdało.