Meksykanie mają pewny plan na Polskę. Nie jest oryginalny. Zdradzili go nam!

Górale z Meksyku podróżowali dobę do Kataru

Sandro i Jair to górale z leżącego blisko 2,5 tys. metrów nad poziomem morza miasta Zacatecas. Do Dohy podróżowali niemal dobę. Najpierw ponad cztery godziny do Kanady, a z niej kolejne 13 godzin do Kataru. W linii prostej Zacatecas z Dohą dzieli 14 tys km, ale musieli lecieć przez Toronto, więc dołożyli kolejny tysiąc.