Meksykanie boją się Lewandowskiego jak ognia. „Trzeba go odizolować”

Komplementy dla Lewandowskiego

- Piłkarska jakość Roberta i to, co osiągnął w trakcie kariery, są niepodważalne - mówił Ochoa. - Musimy skoncentrować się na tym, by odciąć go od podań, on potrzebuje pomocy kolegów z drużyny, czyli dobrych zagrać, by zdobywać gole. Dlatego trzeba sprawić, by rywale jak najrzadziej byli przy piłce.