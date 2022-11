Meksyk zbierają skalpy rywali z Europy. W tym są niedoścignieni

Mundial w 1978 roku, czyli ostatni, na którym grająca tam reprezentacja Meksyku nie wyszła z grupy, uważa się za koniec dawnej epoki w dziejach meksykańskiej piłki, gdy była ona zaliczana do słabeuszy na świecie. Meksyk począwszy od pierwszego mundialu w 1930 roku bardzo często kwalifikował się do turniejów finałowych, jako że na swoim kontynencie, w strefie CONCACAF nie miał żadnej realnej konkurencji i to latami. Pierwszym opuszczonym przez niego turniejem był ten w 1974 roku, wtedy - jak pamiętamy - z Ameryki Środkowej pojechało Haiti.