Salt Bae obecny na murawie po finale MŚ 2022. Co tam robił?

Nusret Gökçe, bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko, to turecki kucharz i restaurator popularny wśród licznych gwiazd - także tych sportu. Dość powiedzieć, że nie tak dawno spotkał się on m.in. z piłkarską reprezentacją Polski. 39-latek to również przyjaciel Gianniego Infantino i właściciel ekskluzywnego lokalu w Dosze, natomiast nie tłumaczy to absolutnie jego obecności na płycie boiska w Lusajlu.