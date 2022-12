Portugalskie media szukają następcy Fernando Santosa

Z marzeń wyleczyły ją "Lwy Atlasu" . Maroko wygrało 1:0 i zostało pierwszą w historii drużyną z Afryki, która wdarła się do strefy medalowej . "Nawigatorzy" przeżyli bardzo gorzkie rozczarowanie, za które posadą zapłaci najprawdopodobniej dotychczasowy selekcjoner. "A Bola" donosi, że pożegna się on z drużyną.

Ich faworytem jest... Jose Mourinho. Trener AS Roma otrzymał aż 39% głosów, wyprzedzając Rui Jorge (12,4%) i Leonardo Jardima (10,9%). Oczywiście, póki co to nic więcej, jak jedynie zabawa - nakłonienie "The Special One" do pracy z drużyną narodową z pewnością nie byłoby zadaniem łatwym.