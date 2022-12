Media pieją z zachwytu: Powinni Szczęsnemu postawić pomnik!

Polska - Argentyna. Bezradność Lewandowskiego, a Włosi skupiają się na "swoich"

Oni obaj, a także Arkadiusz Milik wrócą z Kataru do Turynu do całkowicie nowego klubu, w którym doszło w trakcie MŚ do trzęsienia ziemi. Do dymisji podał się cały zarząd, z prezesem Andreą Agnellim na czele. To efekt prokuratorskiego dochodzenia w sprawie podejrzeń oszustw w finansach klubu.