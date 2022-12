Media nie zostawiają na Polakach suchej nitki: To był pokaz antyfutbolu

"To był pokaz antyfutbolu" - napisał dziennikarz "The Independent" o postawie Polski w meczu z Argentyną, który zakończył się porażką "Biało-Czerwonych" 0-2. Mimo przegranej podopieczni Czesława Michniewicza zajęli drugie miejsce w grupie C, awansując do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze.