Grzegorz Krychowiak po zakończeniu sezonu w lidze saudyjskiej, przygotowywał się do mundialu z Legią Warszawa. Nasz pomocnik stwierdził, że choć w ostatnich tygodniach nie grał, to czuje się gotowy do turnieju - Odpowiednio przepracowałem ten okres przed turniejem w Warszawie – powiedział „Krycha” na konferencji przed meczem z Meksykiem.