Po eksplozji w Przewodowie w Chile mają wątpliwości, czy mecz z Polską odbędzie się. "Nie ma jasności"

Mecz Polska - Chile zaplanowano na 16 listopada na godzinę 18.00 na stadionie Legii. Ma to być ostateczny sprawdzian dla ekipy Czesława Michniewicza przed wylotem na mundial w Katarze . Lecz w Chile pojawiły się wątpliwości co do tego, czy - w obliczu niewyjaśnionych jeszcze wydarzeń przy granicy - spotkanie w ogóle się odbędzie. Dziennikarze tamtejszego "El Desconcierto" pytają wprost: " Co z towarzyskim pojedynkiem w Warszawie? ".

"Na mniej niż 24 godziny przed planowanym meczem pomiędzy reprezentacją Chile a Polską nadal nie ma jasności co do tego, co stanie się ze spotkaniem. A to dlatego, że we wtorek dwa pociski spadły na miasto Przewodów we wschodniej Polsce. Atak zakończył się śmiercią dwóch cywilów i wywołał alarm polskiego rządu, członka NATO" - czytamy w artykule.