Mbappe był liderem także poza boiskiem. Tak motywował kolegów w przerwie finału mundialu

To właśnie Mbappe był prawdziwym liderem swojej kadry i w trudnych momentach brał na siebie ciężar gry. Był pomocny nie tylko na boisku, ale też poza nim, co najlepiej widać na nagraniu z francuskiej szatni, w przerwie finałowego meczu mundialu.

- Nie możemy zrobić nic gorszego niż to, co zrobiliśmy. Wracamy na boisko i albo pozwalamy im grać albo wchodzimy, wrzucamy drugi bieg, podkręcamy nieco intensywność i robimy coś innego. To finał mistrzostw świata. Taki turniej jest co cztery lata. Oni strzelili dwa gole, ale możemy wrócić - powiedział Mbappe.