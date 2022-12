Mbappe "znokautował" kibica! "Nawet nie wiedziałem, że on tu był"

Podczas rozgrzewki przed meczem Francji z Marokiem doszło do niebezpiecznego incydentu. Gwiazdor "Trójkolorowych", Kylian Mbappe kopnął piłkę na tyle niefortunnie, że trafił w głowę jednego z siedzących za bramką kibiców swojego zespołu. Błyskawicznie pobiegł, by go przeprosić, a zdjęcia z tego incydentu obiegły świat. Media znad Loary dotarły do pechowego fana, który z rozbrajającą szczerością przyznał, że... nawet nie wiedział, iż 23-latek uścisnął jego dłoń.