Francuzi długo nie mogli znaleźć sposobu na Argentyńczyków podczas trwającego finału mistrzostw świata. Jednak do gry, w zaledwie... 97 sekund przywrócił ich Kylian Mbappe. Francuz za sprawą dwóch bramek doprowadził do wyrównania i stał się pierwszym zawodnikiem od czasu Ronaldo, który dwukrotnie trafił do siatki w spotkaniu finałowym mundialu.