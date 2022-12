Mbappe ma problem ze sponsorem na mundialu? To zdjęcie mówi wszystko

Starcie Francji z Polską cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zagranicznych mediów. Pomimo porażki z obecnymi mistrzami świata, " Biało-Czerwoni" mogą być zadowoleni z tego, co pokazali na boisku. W spotkaniu jedną z głównych ról odgrywał napastnik Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe . Gwiazdor strzelił dwa gole i zaliczył asystę.

Tym samym został wybrany zawodnikiem meczu. Po końcowym gwizdku sędziego otrzymał puchar , z którym stanął do pamiątkowego zdjęcia. Mediom nie umknęło jego zachowanie podczas pozowania z nagrodą.

Znowu to zrobił. Mbappe mocno dba o swój publiczny wizerunek w Katarze

Gracz PSG ma na swoim koncie już pięć bramek na mundialu. Trzeci raz na tym turnieju stanął przed obiektywem z pucharem. Brytyjscy dziennikarze zwrócili uwagę na pewien aspekt, który charakteryzuje Francuza. Kylian Mbappe za każdym razem zasłania logo sponsora. Jak wiadomo na tegorocznych mistrzostwach jest nim marka piwa Budweiser. Co ciekawe, tylko on dba o to, aby ten element nie był widoczny na zdjęciach.