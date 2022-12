Matty Cash mówił o Polsce i wtedy wkroczyli Anglicy! Co za reakcja!

Będziemy mocni. Mamy wielu młodych, silnych piłkarzy, ze sporym potencjałem. Nico Zalewski on ma przecież dopiero 20 lat, a już zaliczył wielki turniej. Kuba Kamińskim, każdy z nich to samo. Nabrali sporo doświadczenia, mamy wielu piłkarzy, którzy dobijają się do kadry i mam nadzieję, że będziemy robić stałe postępy, regularnie będziemy grać na wielkich imprezach, by ojczyzna była z nas dumna. Już za kilka miesięcy czeka nas walka o Euro 2024. Natomiast MŚ w Katarze to było wspaniałych kilka tygodni i wyciągnęliśmy z nich wiele doświadczenia

~ powiedział Matty Cash