Maroko zachwycone piłkarzami. Oni zjednoczyli kraj!

Maroko zmieniło się pod wpływem piłkarzy

" Takim zachowaniem piłkarze podkreślili wartość wysiłku swoich matek włożonego w ich wychowanie . Ci zawodnicy, pomimo, że kiedyś zmagali się z ubóstwem, a nawet nędzą, doszli do czegoś w życiu, a teraz osiągnęli status piłkarskich gwiazd" - napisano. Gazeta zauważa też, że sensacyjne czwarte miejsce doprowadziło do wzrostu zainteresowania tym położonym w Maghrebie krajem na całym świecie.

"To, co podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata zrobiła nasza reprezentacja, to znacznie więcej niż miliony reklam publikowanych przez nasze ministerstwo turystyki w ciągu ostatnich 50 lat w celu przyciągnięcia do Maroka turystów" - podsumował dziennik z Casablanki.