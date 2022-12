"Lwy Atlasu" w drodze do najlepszej czwórki pokonały Belgię, Hiszpanię i Portugalię, zatrzymując się dopiero na Francji. Ostatecznie nie udało im się zdobyć medalu, bo w meczu o brązowy medal lepsza okazała się Chorwacja, ale statusu bohaterów we własnym kraju nikt nie mógł im już zabrać. We wtorek reprezentacja wróciła do kraju i złożyła oficjaną wizytę w królewskim pałacu w Rabacie.