Marciniak zaskoczył wyznaniem o Messim. Reakcja Argentyńczyka mówi wszystko

MŚ Katar 2022. Zaskakujące słowa Szymona Marciniaka o Leo Messim

- Widzę przede wszystkim, że on mnie chyba polubił i zaakceptował, tak mi się wydaje. Nawet gdy miałem w tunelu rozmowę z zawodnikami z Argentyny to podszedł później pierwszy, zapytał o co prosiłem, ja mu wytłumaczyłem z lekką pomocą, bo Leo nie mówi tak dobrze po angielsku i on od razu wydał jakieś komendy do swoich zawodników. W drugiej połowie to, o co poprosiłem działało. Kupił chyba mój styl. Zdaję sobie też sprawę, że od dwóch sezonów jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. Same topowe mecze. Nie zdarzały się wpadki. Zawodnicy też to wiedzą, czują i to pomaga w kolejnych meczach - powiedział Szymon Marciniak.