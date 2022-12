Marciniak usłyszał poważną obietnicę! Bilet już na niego czeka

MŚ Katar 2022. Szymon Marciniak usłyszał obietnicę od Pierluigiego Colliny

To właśnie Stany Zjednoczone do spółki z Kanadą i Meksykiem zorganizują kolejne mistrzostwa świata.

- Zaczynając sędziowanie bardzo w siebie wierzyliśmy. Mieliśmy fajny zespół. Wszyscy nas namawiali do sędziowania. Nawet kiedy jeździłem na okręgówkę, to mówiłem: "Zobaczycie panowie, kiedyś posędziuję finał Ligi Mistrzów". Moi starsi koledzy mówili wtedy: "Wypierz strój, bo jutro jedziemy do Łukomia...". To szło krok po kroku. Jak zostajesz sędzią międzynarodowym, to te marzenia i finały są coraz bliżej. Od kilku lat wiadomo, że jesteśmy w ścisłej czołówce i zdawaliśmy sobie sprawę jak blisko jesteśmy najważniejszych meczów - stwierdził Szymon Marciniak.