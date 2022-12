Marciniak i spółka wrócili do kraju. "Francuzi wysłali gratulacje"

Polscy sędziowie wrócili do Polski po sędziowaniu finału mistrzostw świata w Katarze. Na lotnisku Chopina przywitała ich grupa dziennikarzy. Szymon Marciniak nie krył swojego zadowolenia. - Na turnieju było wielu bardzo dobrych sędziów, ale muszę przyznać, ze to fantastyczne uczucie, kiedy czytają nazwiska finalistów na sali wypełnionej najlepszymi sędziami świata i to byliśmy my. Obsada była prowadzona bardzo inteligentnie, byliśmy przed pewien czas schowani w cień - przyznał.