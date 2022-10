Mamy zdjęcie z ważnej rozmowy Michniewicza. "To było spotkanie na szczycie"

Odpowiadający również za defensywę, tyle że w drugiej linii, Grzegorz Krychowiak nie gra od dwóch tygodni, bo liga Arabii Saudyjskiej ogłosiła przerwę przed mundialem, podobnie jak strategiczny napastnik Karol Świderski, którego klub nie zakwalifikował się do play-offu w MLS. Krychowiak i Świderski ratują się treningami w polskich klubach - odpowiednio Legii i Jagiellonii.

Czesław Michniewicz po weekendzie w Grecji

W minioną sobotę trener Michniewicz udał się do Grecji, by spotkać się z Jackiem Gmochem, który na MŚ 1978 r. zajął piąte miejsce, co wówczas uznano za rozczarowanie. Dziś taki wynik wzięlibyśmy w ciemno.