Maciej Szczęsny uderza w Michniewicza. Druzgocąca opinia!

Pierwszy raz od 36 lat, reprezentacja Polski wyszła z grupy na mistrzostwach świata. Styl gry podczas katarskiego turnieju pozostawał jednak sporo do życzenia.

Michniewicz przegrał wizerunkowo

- Poza tym to ruganie dziennikarzy i publiczne oczekiwanie od nich, by tę polską, reprezentacyjną szarugę chcieli kolorowymi słowami opisywać jak pejzaż z Borneo. To pokazuje olbrzymi brak klasy selekcjonera. Jedna wielka kpina i niestety z samego siebie, czyli Czesława Michniewicza - dodał.