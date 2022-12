W sobotni wieczór drużyna Lionela Scaloniego wywalczyła awans do ćwierćfinału mistrzostw świata w Katarze. Wcześniej Argentyńczycy dali lekcję futbolu "Biało-Czerwonym". Porażka Polaków była jednak porażką na wagę złota. Robert Lewandowski i spółka finalnie wyszli bowiem z grupy C i awansowali do 1/8 finału.