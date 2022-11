Łukasz Wachowski: Premie za sukces na mistrzostwach świata? Mamy to ustalone

- My nie, bo mieliśmy pewne sygnały, chociaż nie sądziliśmy, że wszystko odbędzie się z taką estymą. Dla piłkarzy to była jednak duża rzecz. Widziałem ich poruszenie, przejęli się tym, co się dzieje. Byli podekscytowani. Nie dziwię się, bo to są niezapomniane przeżycia. Chociaż chłopaki wiele rzeczy w życiu widzieli i z niejednego pieca jedli chleb, to zobaczenie z bliska polskich samolotów, które w fantastyczny sposób dodały nam otuchy przed mundialem, zostanie w ich pamięci. No i tak naprawdę buduje to atmosferę.