Luka Modrić przed bitwą z Brazylią miał zaskakującą prośbę do dziennikarzy!

"Canarinhos" pakowali do domu Chorwatów na dwóch mundialach - w 2006 i 2014 r., wygrywając odpowiednio 1-0 i 3-1.

- Statystyki nie przemawiają za nami, na szczęście one o niczym nie decydują. Dlatego koncentrujemy się na sobie, na dobrej grze, a nie na tym, że jeszcze nigdy nie udało nam się pokonać Brazylii. Ona jest bardzo mocna, na papierze to wielki faworyt, ale praktyka pokazuje, że faworyci często przegrywają - przypomniał Luka Modrić.

Doceniamy każdy zespół na świecie, ale wiemy, jaka moc drzemie w nas. Ciężka przeprawa, jaką mieliśmy z Japonią jeszcze nas bardziej wzmocniła. Przetrwaliśmy dogrywkę i karne. Jesteśmy na to gotowi również z Brazylią

Modrić: Przyszłość nie istnieje. Liczy się tu i teraz

Luka Modrić wracał myślami do dzieciństwa, gdy zawsze był niższy od rówieśników, dlatego na boisku musiał radzić sobie sprytem, dryblingiem techniką. 37-latek dostał pytanie o to, jak długo wytrzyma jeszcze na takim poziomie. Uśmiechnął się szeroko.

- Nie mam też eliksiru młodości. Jeśli wy coś takiego odkryliście, to podzielcie się ze mną, z chęcią skorzystam. Proszę, odmłódźcie mnie! - imponował luzem i dystansem do siebie samego Modrić.

Chorwacja najmniejszym krajem w ćwierćfinale. Modrić to komentuje

- Oczywiście my Chorwaci jesteśmy małym narodem, ale mamy za to wielki talent do piłki nożnej. Ludzie znają Chorwację na całym świecie głównie dzięki piłce, kochamy ten sport i osiągamy w nim sukcesy - podkreślał Luka Modrić.