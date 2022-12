Hiszpanie odpadli z mundialu po porażce w rzutach karnych z Marokiem, co na Półwyspie Iberyjskim przyjęto z kompletnym niedowierzaniem. Kadra Luisa Enrique miała - według wielu - walczyć na mundialu o najwyższe cele, a tymczasem pożegnała się z turniejem już na etapie 1/8 finału. Zobacz: Porażająca statystyka Hiszpanii.

Luis Enrique pożegna się z posadą? Hiszpańskie media spekulują

"Marca" od razu przypomniała, że po klęsce Belgii czy Meksyku - choć na wcześniejszym etapie zmagań - selekcjonerzy tych reprezentacji pożegnali się z pracą. "Roberto Martinez, Tata Martino - oni opuścili fotel trenera, gdy nie zrealizowali celu. Co stanie się z Luisem Enrique?" - pyta redakcja.

- Klęska Hiszpanii to nie tylko klęska trenera - choć nie zaprzeczam, że on też poniósł porażkę, ale poniosło ją też wielu piłkarzy - przekonywał jednak w rozmowie dla "Diario As" Pepe Brasin.